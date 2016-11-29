Украина пока не отказалась от ракетных испытаний в российском небе

Ракетные стрельбы могут все-таки состояться: Украина пока не заявила об отмене ракетных испытаний в небе над Крымом. Стрельбы запланированы на 1 и 2 декабря и российский Минтранс надеется, что стрельбы отменят.

Официальный ответ от украинской стороны еще не получен, но Россия надеется, что Украина все-таки не станет нарушать международных норм и запускать ракеты в суверенном воздушном пространстве Крыма, передают «АН-Крым».

Министр транспорта РФ Максим Соколов 29 ноября сообщает, что официальных сообщений от Украины пока не поступало, но время на отмену стрельб еще есть.

Ранее «АН-онлайн» передавали о требовании Росавиации к украинской стороне отменить ракетные стрельбы: Украина не имеет права ограничивать полеты в воздушном пространстве другой страны, в данном случае – в России.