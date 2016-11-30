Кого провоцирует Украина стрельбой над Чёрным морем?

Киев пытается спровоцировать войну с Россией – именно так надо расценивать его заявление о проведении испытаний ракет над акваторией Крымского полуострова, считает российский политолог Виталий Третьяков.

В комментарии «АН-Крым» он утверждает, что стремление украинских властей провести военные учения над российской территорией могут спровоцировать ответные военные действия. При этом Киев надеется выглядеть выигрышно в конфликте с Россией, поскольку США и 99 других стран мира по-прежнему считают Крым украинской суверенной территорией. И ожидать столь безумных и безответственных поступков от украинского правительства вполне реально, уверен Третьяков. Тем более, в условиях, когда прежний президент, поддерживавший правительство Порошенко, ещё не ушёл, а нового ещё нет, последнее слово будет за Пентагоном. Несмотря на такую угрозу, военный эксперт Александр Жилин считает, что у России нет другого выхода, кроме как сбивать украинские военные объекты над своей территорией. Иная реакция на ультиматум соседей будет политическим поражением Кремля.

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