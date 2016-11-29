Канада включила в санкционный список еще 15 россиян

Власти Канады объявили о включении в санкционный список ещё 15 граждан России, среди которых шестеро – депутаты Госдумы от Республики Крым, которую Запад отказывается признавать частью РФ с 2014 года.

Активы фигурантов списка в Канаде будут заморожены, всякие деловые связи с ними запрещаются. Объявленная цель – продолжить давление на Россию для выполнения ею Минских соглашений, а также поддержать суверенитет Украины. Канада, в которой со времён окончания Второй Мировой войны присутствует сильное украинское лобби, отказывается признавать итоги выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в сентябре.

Кроме того, сегодня стало известно о требовании в Бундестаге ФРГ председателя комитета по внешним делам Норберта Реттгена и депутата от «зелёных» Фрациски Брантнер расширить санкции против РФ. Причиной называют успешное наступление правительственной армии, поддерживаемой Россией, на террористическую группировку в сирийском городе Алеппо.

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