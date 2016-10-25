Вслед за США пять европейских стран продлили санкции против РФ

Вслед за США пять европейских стран продлили антироссийские санкции еще на шесть месяцев.

Данное решение, согласно информации, опубликованной на интернет-портале Совета ЕС, приняли Украина, Норвегия, Албания, Черногория, а также Лихтенштейн. В заявлении уточняется, что власти пяти стран присоединились к продлению санкций в отношении России, а Евросоюз это действие приветствует.

Напомним, 15 сентября Совет ЕС решил продлить до марта будущего года санкции в отношении 146 граждан России, а также 37 юридических лиц в связи с ситуацией, сложившейся на территории Украины.