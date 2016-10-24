СРОЧНО
|13:44  Жительница Урала купила топор и попросила незнакомца отрубить ей голову |13:08  У России есть ответ на санкции США |13:00  Мертвая лиса помешала посадке самолета в Шереметьево |12:01  Супружеская пара упала с пятого этажа в Бурятии |11:58  Капшай: Впервые мы показали абсолютный результат |11:56  На Мальте потерпел крушение пассажирский самолет (ВИДЕО) |11:39  В Санкт-Петербурге на двухлетнего мальчика напала собака |11:34  Мария Шарапова исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации |10:41  У россиянки произошел сердечный приступ на борту самолета, летящего в Пхукет |09:50  Степановых, ставших информаторами о допинге в российском спорте, наградил МОК |09:40  Мужчину ограбили и почти задушили в его собственном автомобиле в Подмосковье |09:22  Порошенко: существуют две альтернативы минским соглашениям |08:15  Обломки пропавшего в Забайкалье вертолета найдены |23.10 22:57  В Калужской области супругов заподозрили в убийстве приемного ребенка |23.10 21:53  Дом, в котором взорвался газ в Рязани, будет пригоден для проживания |23.10 20:29  Вертолет бесследно исчез в Забайкалье |23.10 19:32  Видеозапись взрыва в жилом доме в Рязани появилась в сети |23.10 18:15  В Рязани введен режим ЧС |23.10 18:00  В Нижнем Новгороде обнаружили квартиру боевиков |23.10 17:40  Пьяного лихача в Ленобласти пришлось останавливать стрельбой по колесам |23.10 13:45  Омские полицейские “отметили” юбилей коллеги массовой дракой |23.10 12:57  Пассажиры разбившегося вертолета писали сообщения близким перед крушением |23.10 10:09  Великобританию покидают крупные банки из-за брексита |23.10 09:12  Глава Пентагона отметил профессионализм российских ВКС в Сирии |23.10 07:55  В столице Англии двухэтажный автобус протаранил мост (ФОТО) |23.10 07:03  Фигуристы из России взяли "бронзу", выступая на Гран-при США |22.10 22:44  Жан-Клод Ван Дамм: Надо лететь в Москву и выпить водки с Путиным... |22.10 22:01  100 дней после приказа: президентская программа Трампа |22.10 21:40  На трассе под Ханты-Мансийском в ДТП разбились три машины, а люди уцелели (ВИДЕО) |22.10 21:19  Российская сборная по ММА семь раз "озолотилась" на чемпионате Европы

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости RtbSystem.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Политика

У России есть ответ на санкции США

24 октября 2016, 13:08 [ «АН-онлайн» ]

У России есть ответ на санкции США
фото: globallookpress.com

В понедельник, 24 октября, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва подготовила несимметричный ответ на санкции со стороны Соединенных Штатов Америки.

Как заявил замглавы МИД РФ, выступая в Совете Федерации, санкционная политика США в отношении Российской Федерации длится уже долгое время, передает сегодня РИА "Новости".

Рябков отметил, что российские власти использовали этот период для того, чтобы подумать, провести серьезную исследовательскую работу и подготовить целую серию мер, которые следует применять по отношению к Штатам именно в качестве несимметричного ответа.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ

ОПРОС наших читателей: как Россия должна ответить на ожидающиеся новые санкции со стороны США?

Кликните на Ваш вариант ответа:


  1. Вывести свои золотовалютные резервы из американских ценных бумаг
  2. Разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном
  3. Отвечать не надо, Россия по причине своей экономической слабости к противостоянию с США не готова

Число проголосовавших: 40

Если ни один из предложенных вариантов ответа вас не устраивает, или вам есть что сказать по этому поводу от себя лично – мы будем рады опубликовать ваш развернутый комментарий.




Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

В Германии опасаются, что ЕС ожидает развал

В Германии опасаются, что ЕС ожидает развал

Об этом сообщил глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, доверие к ЕС сильно подорвал ряд событий. В том числе, проблемы с миграцией, финансовые катаклизмы, а также референдум в Британии.

//Общество

Началось строительство проезжей части Керченского моста

Началось строительство проезжей части Керченского моста

Утром в понедельник, 24 октября, стало известно, что российские строители приступили к формированию проезжей части Керченского моста, который станет связующей нитью между Крымом и материковой Россией.

//Хайтек

В этом году закроют почти все пункты коллективного доступа в Интернет

В этом году закроют почти все пункты коллективного доступа в Интернет

Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. По его словам, пункты потеряли свою актуальность в связи с развитием технологий. У многих есть смартфоны, позволяющие выходить в Интернет из любой точки.

//Общество

Сотрудник РУДН два года сообщал спецслужбам о неблагонадежных вузах

Сотрудник РУДН два года сообщал спецслужбам о неблагонадежных вузах

Сам сознался в провокаторской деятельности на спецслужбы заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, составлявший справки о протестном потенциале вузов.

//Происшествия

Мертвая лиса помешала посадке самолета в Шереметьево

Мертвая лиса помешала посадке самолета в Шереметьево

В понедельник в аэропорту Шереметьево самолет не смог сесть с первого раза из-за мертвой лисы. Труп животного лежал на взлетно-посадочной полосе, вследствие чего воздушному судну пришлось уйти на второй круг.

//Непознанное

Сенсация: ученые разгадали загадку Бермудского треугольника

Сенсация: ученые разгадали загадку Бермудского треугольника

Американские ученые сделали сенсационное заявление: вероятно, им наконец удалось разгадать тайну легендарного Бермудского треугольника, которая уже долгие годы завораживает многих жителей планеты.

//Культура

Скончался легендарный художник комиксов Marvel

Скончался легендарный художник комиксов Marvel

В понедельник, 24 октября, для поклонников комиксов Marvel появилась печальная новость. На 55-м году жизни в Нью-Йорке скончался легендарный британский художник комиксов по имени Стив Диллон.

//Общество

Автоледи пустилась в пляс, когда ее остановила патрульная машина (ВИДЕО)

Автоледи пустилась в пляс, когда ее остановила патрульная машина (ВИДЕО)

Девушку нисколько не расстроил тот факт, что на нее наложат штраф. Даже наоборот, она очень задорно начала вытанцовывать на фоне патрульной машины. А затем поделилась своим отличным настроением в Сети.

//В мире

Жительницу Британии бросил любимый, когда та решила похудеть

Жительницу Британии бросил любимый, когда та решила похудеть

Парень влюбился в Джорджию, когда та весила более 380 кг. Но стоило ей скинуть более ста кило веса, как он заявил, что расстается с девушкой. По его словам, ему не нравится ее желание стать более худой.

//В мире

Железнодорожный туннель обрушился в Китае

Железнодорожный туннель обрушился в Китае

На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло обрушение железнодорожного туннеля. Согласно последней информации, в результате происшествия не менее шести человек оказались заблокированы под землей.

//В мире

Украина избавилась от последнего памятника Ленину

Украина избавилась от последнего памятника Ленину

Широко разрекламированный украинскими националистами «ленинопад» закончен. На подконтрольной Киеву территории страны демонтирован последний памятник Владимиру Ленину в рамках проводимой декоммунизации.

//Новости ADWILE

//Происшествия

Жительница Урала купила топор и попросила незнакомца отрубить ей голову

Жительница Урала купила топор и попросила незнакомца отрубить ей голову

За страшную услугу женщина даже заплатила сто рублей. Сейчас она лежит в реанимации. Врачам еле удалось спасти ей жизнь. А мужчина находится под следствием. В отношении него возбудили уголовное дело.

//Криминал

В Кирово-Чепецке супруги пытали свою жертву, чтобы узнать, где деньги

В Кирово-Чепецке супруги пытали свою жертву, чтобы узнать, где деньги

В местное отделение полиции обратился 52-летний мужчина, который сообщил об ограблении. Он рассказал, что к нему в гости пришли знакомые супруги и попросили взаймы. Когда мужчина отказался, его начали избивать.

//В мире

Египтянка весом почти полтонны не покидает дом 25 лет (ФОТО)

Египтянка весом почти полтонны не покидает дом 25 лет (ФОТО)

Женщина не может обходиться без посторонней помощи. Ей помогают одеваться, есть и даже переворачиваться. Недуг, который приковал ее к постели, считается очень редким в мире и носит название – слоновья болезнь.

//Общество

Битва железных канцлеров

Битва железных канцлеров

Не признанное официально, но известное всем противостояние СКР и Генпрокуратуры после произошедшего разделения процессуальных полномочий этих двух правовых гигантов из года в год лишь разрастается.

//Политика

У России есть ответ на санкции США

У России есть ответ на санкции США

В понедельник, 24 октября, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва подготовила несимметричный ответ на санкции со стороны Соединенных Штатов Америки.

//Криминал

Свидетельница по делу хабаровских живодёрок оказалась участницей

Свидетельница по делу хабаровских живодёрок оказалась участницей

Одна из свидетельниц по резонансному делу хабаровских живодёрок переквалифицирована как подозреваемая, сообщил СМИ собственный источник, близкий к следователям. Сами они воздерживаются от комментариев.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Москвичка «сколотила» себе состояние, обанкротив четырёх мужей

Москвичка «сколотила» себе состояние, обанкротив четырёх мужей

Как только ей удавалось получить хоть какие-то права на имущество супругов, женщина подавала на развод. Один из ее бывших мужей скончался, не выдержав, по-видимому, судебных тяжб с прежней любимой.

//Криминал

Молодого человека осудили за кражу "Twix" для брата и сестры

Молодого человека осудили за кражу "Twix" для брата и сестры

Государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя р. п. Башмаково по обвинению в грабеже поддержано прокуратурой Бековского района Пензенской области, - сообщает "Пенза-Пост".

//В мире

В Алеппо правительственные войска захватили стратегическую высоту

В Алеппо правительственные войска захватили стратегическую высоту

Накануне сирийские войска начали наступление на позиции боевиков. Операция проходит довольно успешно. Уже взята высота Базза. Теперь достаточно еще одной победы, чтобы «парализовать» боевиков.

//Культура

Анимация в России нуждается в "реанимации"

Анимация в России нуждается в "реанимации"

28 октября во всем мире отмечают День анимации. В каком состоянии находится российская мультипликация, тяжело ли живется отечественным аниматорам и почему следует ввести во всех школах предмет «Анимация».

//Наука

Американские учёные переворачивают представления об атомных реакциях

Американские учёные переворачивают представления об атомных реакциях

Самое высокое давление плазмы за время исследований смогли достичь сотрудники Массачусетского технологического института, о чём заявили в Японии на конференции Международного агентства по атомной энергии.

//В мире

Каждый третий житель Украины мечтает покинуть свою страну

Каждый третий житель Украины мечтает покинуть свою страну

Каждый третий житель Украины мечтает покинуть свою родину и поселиться за границей. Люди мотивируют свое желание тем, что они не видят возможности заработать хорошие деньги в собственной стране.

//Новости партнеров

//Общество

Сатанисты в Казани убили кошку

Сатанисты в Казани убили кошку

В Казани неизвестные совершили сатанинский обряд, убив кошку. Об этом говорится в официальном аккаунте организации «Зооспас», - сообщает сегодня интернет-портал "Известия Татарстана".

//Происшествия

Супружеская пара упала с пятого этажа в Бурятии

Супружеская пара упала с пятого этажа в Бурятии

В Улан-Удэ произошло страшное происшествие - супружеская пара упала с балкона пятого этажа. Согласно предварительной информации, мужчина и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения.

//Правовед

Банкротом стать трудно

Банкротом стать трудно

С 1 октября с.г. вступили в силу изменения в Федеральный закон, благодаря которым граждане получили возможность подать в арбитражный суд заявление о признании себя банкротами, - сообщает "Новый Вариант".

//Спорт

Капшай: Впервые мы показали абсолютный результат

Капшай: Впервые мы показали абсолютный результат

Старший тренер сборной России по смешанным единоборствам, которая на завершившемся в Санкт-Петербурге чемпионате Европы по ММА выиграла семь золотых медалей из семи возможных, подвёл итоги турнира.

//Происшествия

На Мальте потерпел крушение пассажирский самолет (ВИДЕО)

На Мальте потерпел крушение пассажирский самолет (ВИДЕО)

Авиакатастрофа произошла сегодня утром, 24 октября. Пользователям удалось заснять момент трагедии. На видео, которое выложили в соцсеть, видно, насколько серьезным было крушение. Самолет моментально загорелся.

//Происшествия

В Санкт-Петербурге на двухлетнего мальчика напала собака

В Санкт-Петербурге на двухлетнего мальчика напала собака

Стало известно, что минувшим вечером в Санкт-Петербурге во дворе жилого дома собака напала на двухлетнего ребенка во время его прогулки. Мальчик был экстренно доставлен в городскую клиническую больницу №5.

//Общество

Юрий Митин: Управлять – значит принимать решения и нести за них ответственность

Юрий Митин: Управлять – значит принимать решения и нести за них ответственность

Директор Стартап Академии СКОЛКОВО Юрий Митин пояснил, почему для будущего управленца так важно как можно раньше получить опыт принятия решений в бизнесе. Также он рассказал, чем полезен командный спорт.

//Спорт

Мария Шарапова исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации

Мария Шарапова исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова выбыла из рейтинга Женской теннисной ассоциации, публикуемого на её сайте. Неделю назад спортсменка спустилась до 93-й строки после дисквалификации.

//В мире

Лагерь беженцев ликвидируют во Франции

Лагерь беженцев ликвидируют во Франции

В понедельник, 24 октября, во французском Кале приступили к ликвидации лагеря беженцев, который ранее образовался стихийно. Сотни мигрантов сейчас ожидают своей транспортировки в новые места.

//Общество

В России прекратит существование аналоговое телевидение

В России прекратит существование аналоговое телевидение

Об этом рассказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Он также отметил, что ранее планировалось, что цифровое телевидение полностью заменит аналоговое уже в 2015 году, но эти сроки перенеслись.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры