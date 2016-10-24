У России есть ответ на санкции США

В понедельник, 24 октября, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва подготовила несимметричный ответ на санкции со стороны Соединенных Штатов Америки.

Как заявил замглавы МИД РФ, выступая в Совете Федерации, санкционная политика США в отношении Российской Федерации длится уже долгое время, передает сегодня РИА "Новости".

Рябков отметил, что российские власти использовали этот период для того, чтобы подумать, провести серьезную исследовательскую работу и подготовить целую серию мер, которые следует применять по отношению к Штатам именно в качестве несимметричного ответа.