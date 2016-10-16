Совет Евросоюза: Антироссийские санкции бессмысленны

В заключительной декларации заседания Совета ЕС по иностранным делам не будет рассматриваться вопрос о введении антироссийских санкций, об этом заявил журналистам Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

В понедельник, 17 октября в Люксембурге пройдет заседание Совета ЕС по иностранным делам и вопрос о введении антироссийских санкций там фигурировать не будет. Глава МИДа Люксембурга считает санкции бесполезными, передает ТАСС.

Жан Ассельборн справедливо заметил, что антироссийские санкции никоим образом не содействуют миру в Сирии, и стало быть, вводить их бесполезно. Известно, что за введение санкций продолжают ратовать восточноевропейские страны, прежде всего Польша.

Ранее против введения антироссийских санкций высказался министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, который отметил, что подобная мера не является приоритетом.