Кремль оценил идею о ядерном «ответе» НАТО

Громкое высказывание российского сенатора Франца Клинцевича, который пригрозил НАТО ядерным оружием, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, Клинцевич имеет право на свою точку зрения, однако ни он, ни другие парламентарии, согласно действующему законодательству, не имеют полномочий, чтобы формировать внешнюю политику Российской Федерации. Это прерогатива главы государства Владимира Путина.

Ранее в пятницу «АН-онлайн» писали о том, что представитель Совета Федерации Франц Клинцевич заявил о том, что Россия нацелит свое ядерное оружие на объекты НАТО. По мнению политика, это стало бы адекватным ответом Москвы на последние недружественные действия Североатлантического альянса. В число этих действий входит усиление военного присутствия блока у границ России.

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