Россия пообещала жестко отреагировать на агрессию НАТО

Россия довольно жестко отреагировала на информацию о расширении НАТО, а также действия альянса. Как заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, если агрессия продолжится, то наша страна будет вынуждена принять меры.

Франц Клинцевич уточнил, что Россия развернет ядерное оружие в сторону любого объекта НАТО, где бы он не находился, сообщает vesti.ru. Ранее также отмечалось, что РФ придется усиливать оборону своих границ в западном направлении из-за развертывания Америкой ПРО в Европе. Также подтверждалось, что проведена передислокация «Искандеров» в Калининградскую область.