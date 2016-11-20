Патриарх Кирилл убежден, что Россия и Украина помирятся моментально

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия и Украина непременно помирятся - это неизбежно.

Восстановление братских отношений между странами состоится благодаря общей религии народов, заявил патриарх Кирилл, который отметил, что в конфликт между РФ и Украиной вовлечено меньшинство людей, которых нам и показывают по телевизору, передает Life.

Священнослужитель добавил, что примирение состоится, если люди не разрушат миротворческий потенциал Церкви. Налаживание отношений может пройти очень быстро.