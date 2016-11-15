Как и обещали сторонники отставки украинского правительства, массовые акции в Киеве начались 15 ноября. В настоящее время в Киеве перекрыта улица Грушевского и у здания Верховной Рады движение машин остановлено.

Сообщается, что перекрыты Крещатик и улица Институтская, где у здания Нацбанка собрались обманутые вкладчики, передает korrespondent.net.

Массовые акции пока не начались, но активисты все прибывают, - их на нескольких площадках Киева собралось до нескольких сотен. Нацполиция Украины тоже готовится: очевидцы сообщают о том, что неподалеку от митингующих стоят военные КрАЗы.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о планируемых акциях в Киеве.