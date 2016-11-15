СМИ: Киев готов к новому Майдану

Сразу несколько партий и общественных движений заявили о планируемых 15 ноября протестных акциях в столице Украины. Журналисты уже называют это стартом очередного, третьего по счету госпереворота.

Со вторника, 15 ноября в Киеве пройдет сразу несколько протестных массовых мероприятий, и дело тут не только в количестве предполагаемых протестующих, а в том, что у них общие цели: отставка действующего правительства, передает портал RT.

На улицы украинской столицы выйдут «правосеки» (движение «Правый сектор», запрещено в России) с требованием обновления власти. Журналисты подметили, что наряду с заявлениями «правосеков» в интернете появились предложения поучаствовать в митинге за 150 гривен в день (это около 5 долларов). Точно также начинался и второй майдан…

Призывает к протесту против власти и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая открыто заявила об этом 14 ноября, - «АН-онлайн» сообщали об этом.

Ожидается, что митинги пройдут перед офисами Нацбанка и Верховной рады Украины, - там соберутся, прежде всего, обманутые вкладчики кредитной организации «Михайловский». Акции пройдут и на Крещатике.

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим службы.