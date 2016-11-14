Несмотря на все импонирующие Кремлю заявления новых президентов Молдавии и Болгарии о стремлении к сотрудничеству, в руководстве России не спешат называть их пророссийскими и осторожно говорят о перспективах.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль выступает против «фиксации каких-то дефиниций». Хотя очень надеется на восстановление экономических и улучшение политических взаимоотношений. Вряд ли можно надеяться на возобновление таких совместных проектов как АЭС «Белене» или газопровод по дну моря в Болгарию (являющуюся членом Евросоюза). Победивший там представитель Социалистической партии Румен Радев не собирается разрывать отношений с ЕС, однако выступает за нормализацию их с Россией.

Победивший в Молдавии Игорь Додон, тоже социалист, более открыто призывает вернуть полноту связей с Россией и Приднестровьем, даже назвал Крым де-факто российским. Тем не менее, в Кремле почему-то не спешат распахнуть и ему объятия, хотя пригласили в гости.

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