Граждане Болгарии выбирают нового президента

Сегодняшний день имеет огромное значение для Болгарии: граждане республики выбирают нового президента, причем впервые в истории этой страны выборы носят обязательный характер.

Более двенадцати тысяч избирательных участков открыли свои двери ровно в 7:00 по местному времени, то есть в 8:00 по Москве. Практически сразу же после открытия на некоторых из них выстроились очереди из пришедших на выборы граждан.

В бюллетени включены имена 21 кандидата в президенты, однако эксперты полагают, что никому из них не удастся набрать нужное количество голосов в первом туре выборов.

Одновременно граждане Болгарии выбирают вице-президента страны. На избирательных участках присутствуют более двух тысяч избирателей. Подсчет голосов начнется после 20:00.

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