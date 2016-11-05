Джо Байден осудил военное соглашение России и Абхазии

В рамках встречи с главой правительства Грузии Георгием Квирикашвили вице-президент США Джо Байден официально осудил ратификацию соглашения России и Абхазии о создании общей группы войск.

Как сообщается на сайте Белого дома, Байден также поздравил Квирикашвили с победой на выборах, высоко оценил уровень демократичности руководства страны и подтвердил готовность США поддержать территориальную целостность Грузии «в пределах признания ее границ международным сообществом». Кроме того, представитель Вашингтона призвал собеседника использовать заработанные на выборах «политические очки» для проведения демократических реформ, обеспечивающих дальнейшую интеграцию Грузии в евроатлантическое пространство.

Напомним, соглашение о размещении на территории Абхазии объединенной группы войск было подписано 21 ноября прошлого года. Помимо самой военной базы, в ее состав должны будут войти: два мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы и отряд спецназа. 2 ноября текущего года Госдума РФ ратифицировала договоренность.

Согласно документу, решение о приведении группировки в боевую готовность должно быть принято министерствами обороны обеих стран. Далее группа входит в подчинение российского командующего.

Стоит отметить, что еще в июне 2014 году власти Абхазии заявляли о том, что адекватным ответом на интеграцию Грузии с Евросоюзом может быть только усиление связей с Россией.

– Речь не идет об экономической интеграции Грузии и Евросоюза, что под этой формулировкой маскируется создание дополнительного военно-политического фактора напряженности на Южном Кавказе, – цитировали РИА «Новости» и.о. министра обороны Мераба Кишмарию.

В ноябре того же года Россия и Абхазия подписали договор «О союзничестве и стратегическом партнёрстве». Речь в документе шла о том, что Москва передислоцирует пограничные силы с российско-абхазского рубежа на границу с Грузией. Кроме того, в планах было провести модернизацию армии Абхазии и, для отражения агрессии на молодую республику, создание единой армейской группировки. Что и произошло.