Эксперты: Венесуэла на грани госпереворота

Политический кризис в Венесуэле непременно закончится вооруженным переворотом, в ходе которого нынешний президент страны Николас Мадуро потеряет власть перед оппозицией. Причина кризиса – крах экономики страны.

Высший законодательный орган Венесуэлы еще 25 октября, в минувший вторник, решил начать обсуждение плана законного отстранения президента Мадуро от власти, передает ТАСС. Решение Парламента было продиктовано тем, что Национальный избирательный совет проведение референдума по досрочному прекращению полномочий Мадуро рассматривать не стал и депутаты расценили это как нарушение властью основного закона страны – Конституции, а именно – конституционного строя.

Оппозиции необходимо провести референдум до 10 января 2017 года, в противном случае Мадуро даже в случае проигрыша назначит на свое место ближайшего сподвижника, и тот законно будет находиться у власти еще два года, а это оппозиционеров, понятное дело, не устраивает.

Эксперты считают, что Мадуро не поможет уже никто и ничто: он накануне заручился поддержкой Ватикана, но Папа Римский экономику Венесуэлы не возродит. А в армии на командных должностях – соратники прежнего президента Уго Чавеса, которые вряд ли будут лояльны к Мадуро.

Бедняки Венесуэлы и ее средний класс тоже не в восторге от политики Мадуро, при котором о государственных льготах нет и речи.