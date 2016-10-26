Президента Венесуэлы хотят отправить в отставку

Преемника популярного в России экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса парламент отправляет в отставку. Такая возможность у депутатов появилась после последних выборов, когда большинство получила оппозиция.



Национальная ассамблея Венесуэлы после прошлогодних выборов потеряла большинство из социалистически настроенных сторонников исполнительной власти в первую очередь, в лице президента Николаса Мадуро. Оппозиция вменяет ему в вину попытку государственного переворота, по поводу которой он должен будет объясниться перед депутатами.

Депутаты одобрили попытку начать процедуру снятия с должности президента страны и начали сбор подписей за проведение импичмента. Правда, суды уже заметили нарушения в ходе процедуры. Если референдум не состоится до 10 января следующего года, то даже в случае успеха по отстранению Мадуро от власти за него два года будет исполнять обязанности вице-президент.

Одной из причин возникшего политического кризиса в Венесуэле аналитики называют падение мировых цен на нефть, продажа которой составляет основу экономики страны. Соответственно, неспособность социалистов при Чавесе и Мадуро изменить её сырьевой характер считают их стратегической ошибкой, на которой играют оппоненты.

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