В Москву на переговоры прибыл министр нефти Венесуэлы

В Москву с рабочим визитом прибыл министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, он ведет переговоры.

Об этом в понедельник вечером, 24 октября, сообщил президент южноамериканской страны Николас Мадуро. Как передает "Национальное радио Венесуэлы", беседы министра нефти с российскими коллегами направлены на обсуждение деталей соглашения между нефтедобывающими странами - теми, которые входят в ОПЕК и теми, которые находятся вне организации.

Напомним, страны-члены ОПЕК в ходе неформальной встречи 28 сентября в Алжире в рамках XV Международного энергетического форума договорились о лимитированной добыче нефти - не более 32,5-33 млн баррелей в сутки.



