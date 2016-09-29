Стоимость нефти растёт после сообщений о решении стран ОПЕК о снижении ее добычи

Стоимость нефти растёт после сообщений о решении государств-участниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизить объём добычи "чёрного золота".

По состоянию на 21.24 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 5,33% — до 49 долларов за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 4,86% — до 46,84 доллара за баррель, - передает РИА Новости.

Соглашение об ограничении добычи нефти на уровне 32,5 миллиона баррелей в сутки с ноября было достигнуто на неформальной встрече в Алжире. Ограничение экспортёры ввели впервые за восемь лет. Индивидуальный разрешённый объем выкачиваемых ресурсов для каждой из стран-членов ОПЕК определит специальная комиссия организации. Ограничения не коснутся Ирана, Нигерии и Ливии.

Представили России на форуме в Алжире участия не принимали, - сообщает ТАСС. Россия не является участником ОПЕК.

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