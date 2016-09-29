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Страны-члены ОПЕК в Алжире договорились об ограничении добычи нефти

29 сентября 2016, 08:13 [ «АН-онлайн» ]

Страны-члены ОПЕК в Алжире договорились об ограничении добычи нефти

Государства-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняли решение о снижении добычи нефти. Соглашение об ограничении добычи нефти на уровне 32,5 миллиона баррелей в сутки было достигнуто на неформальной встрече в Алжире.

Представители министерства нефти Ирана уточнили, что добыча "черного золота" сократится на 700 тысяч баррелей, - сообщили западные СМИ. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане отметил, что Иран не будет замораживать добычу, - передает ТАСС.

ОПЕК создаст координационный комитет, который представит окончательное предложение по уровню добычи для каждой из стран. Решение должны принять на ноябрьской встрече в Вене.

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