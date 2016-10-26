Генсек НАТО требует, чтобы Россия прекратила наносить удары по Алеппо

Генсек НАТО Йенс Столтенберг требует, чтобы Россия перестала наносить удары по сирийскому городу Алеппо.

Об этом глава альянса заявил в среду, 26 октября, прибыв на встречу министров обороны НАТО. Столтенберг также предположил, что российский крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", вероятно, может быть использован для нанесения ударов по Алеппо.

Напомним, западная часть сирийского города в настоящий момент находится под контролем военных сил правительства страны, а восточная захвачена рядом вооруженных группировок.