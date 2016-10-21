Бельгийский посол вызван в МИД России

В пятницу, 21 октября, источник в Министерстве иностранных дел России сообщил о том, что посол Бельгии в РФ Алекс ван Меувен был вызван в дипведомство.

Беседа с послом к настоящему моменту уже состоялась. Как уточняет ТАСС, ван Меувен был вызван в МИД России из-за отрицания Брюсселем факта удара по пригороду сирийского Алеппо. В российском министерстве не понимают, по какой причине бельгийская сторона отрицает причастность своих военно-воздушных сил к бомбардировке населенного пункта.