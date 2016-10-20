В Алеппо началась гуманитарная пауза

Утром в четверг, 20 октября, в северной столице Сирии Алеппо вступила в силу гуманитарная пауза.

Как уточнило командование ВС Сирии, пауза будет продлена еще на три часа. Таким образом, она будет действовать с 08:00 до 19:00 по местному времени. Согласно данным ТАСС, сирийские власти ранее объявили о том, что правительственные войска покидают свои позиции в некоторых районах Алеппо. Данная мера была принята для того, чтобы боевики смогли уйти из восточных районов города путем специально организованных коридоров.

Руководство страны также постаралось беспрепятственно и оперативно эвакуировать мирных жителей, больных и раненых из населенного пункта.