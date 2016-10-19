Бельгия отреагировала на обвинения России по поводу ударов по Алеппо

В Министерстве обороны Бельгии отреагировали на сообщение России, что во время бомбардировки сирийского селения Хассаджек в этом районе были замечены два бельгийских истребителя.

Согласно заявлению, сделанному министром обороны Стивеном Вандепутом, бельгийские ВВС не участвовали в бомбардировке местности. По словам главы ведомства, самолеты Бельгии не осуществляли полетов в этом районе. При этом Вандепут подчеркнул, что обычно Министерство обороны не предоставляет сведений о районах, в которых Бельгия проводит военные операции.

Накануне российское Министерство обороны сообщило, что в российском Центре примирения враждующих сторон стало известно о нанесении авиаудара по населенному пункту в провинции Алеппо, в результате которого шестеро мирных жителей погибли и еще четверо пострадали. МИД России призвал Госдепартамент США осудить бомбардировку гражданских объектов.

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