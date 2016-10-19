Захарова: ждем от Госдепа осуждения удара по мирным жителям

Российский МИД предложил Государственному департаменту Соединенных Штатов осудить нанесение авиаудара по провинции Алеппо, в районе которого были замечены истребители бельгийских ВВС.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в Facebook об ожидании со стороны американского Госдепа осуждения удара по мирным жителям. По ее словам, будет несложно найти фотографии погибших при ударе сирийских граждан, чтобы начать кампанию на CNN.

Накануне стало известно, что населенный пункт Хассаджек в сирийской провинции Алеппо подвергся бомбежке, унесшей жизни шести мирных граждан. В момент нанесеня авиаудара в этом районе были замечены два истребителя, находящихся на вооружении ВВС Бельгии.

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