Москва не поддержала позицию Киева по Дебальцево

Предложение президента Порошенко о возвращении Дебальцево под контроль Украины, прозвучавшее на встрече в «нормандском формате», Россия не собирается поддерживать. Вопрос снят с повестки переговоров.

Расхождения Москвы и Киева по этому вопросу принципиальны. Впрочем, и в самопровозглашенной Донецкой народной республике тоже не собираются отдавать ВСУ отвоёванную с большими жертвами территорию. Петр Порошенко сослался на меморандум соглашений от 2014 года, где город Дебальцево еще находится в списке подконтрольных Киеву приграничных территорий.

В целом итоги встречи в Берлине Кремль оценивает позитивно, однако без завышенных ожиданий. Тем более, на фоне регулярных обострений ситуации на линии разграничения и взаимных обвинений сторон в нарушениях и обстрелах друг друга.

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