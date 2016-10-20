Путин согласился на размещение в Донбассе полицейских ОБСЕ

Согласие России на размещение в зоне конфликта на востоке Украины полицейской миссии ОБСЕ подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Появление миссии в Донбассе стало предметом обсуждения на очередной встрече «нормандской четверки». По словам Пескова, российский лидер в ходе совещания дал свое согласие на размещение полицейских.

Обстановка в Донбассе за последнее время снова накалилась, не исключено возобновление полномасштабных боевых действий. В минувшее воскресенье в Донецке был взорван один из самых известных командиров ополчения Моторола. Глава ДНР Александр Захарченко, комментируя этот инцидент, пообещал, что пощады украинским силовикам больше не будет.