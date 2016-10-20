Утром в четверг, 20 октября, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал встречу лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине, которая состоялась накануне.

По мнению Косачева, итоги встречи "нормандской четверки" продемонстрировали, что минские соглашения живы, сообщает РИА "Новости". Он добавил, что еще важнее то, что жив формат и сам процесс в целом, несмотря на постоянные столкновения сторон и сорванные сроки.

Косачев предположил, что на такой исход переговоров могли повлиять предварительные беседы Ангелы Меркель и Франсуа Олланда с Петром Порошенко.