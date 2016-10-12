WikiLeaks: Хиллари Клинтон поставляла оружие террористам

WikiLeaks опубликовал очередную часть разоблачений, касающихся нынешнего кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон. Из материалов становится очевидно, что Хиллари Клинтон лгала под присягой.

По данным основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, во время второго срока Барака Обамы госсекретарь США Хиллари Клинтон поручила поставку американского оружия Катару, который был связан с «Братьями-мусульманами» и с ливийским повстанцами. Понятно, что оружие было нужно для свержения режима Каддафи и переброски затем в Сирию, в помощь «Аль-Каиде» и для свержения Асада, передает pravda.ru. Получается, что Хиллари по факту снабжала оружием террористов.

Сообщается, что под присягой во время публичных показаний в 2013 году Хиллари Клинтон отрицала то, что знала об упомянутых поставках оружия.

Теперь Ассанж утверждает, что сохранившиеся 1700 электронных писем Клинтон прямо связывают ее с Сирией, Ливией, «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (запрещено в РФ).