Появилась официальная информация о состоянии здоровья Хиллари Клинтон

Сегодня появилась официальная информация о состоянии здоровья кандидата на пост президента США, бывшего госсекретаря страны Хиллари Клинтон.

Соответствующие данные обнародовал штаб Клинтон, согласно которым у политика диагностирована легкая форма бактериальной пневмонии, которая не является заразной. Лечащий врач кандидата на президентское кресло Лиза Бардак уточнила, что данный диагноз был полностью подтвержден компьютерной томографией. Как сообщает агентство Reuters, в настоящий момент Хиллари Клинтон проходит курс лечения антибиотиками и быстро идет на поправку.

Медик добавила, что в целом состояние здоровья ее пациентки в норме, вследствие чего экс-госсекретарь способна выполнять обязанности президента США.

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