Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила своих коллег по "нормандской четверке" на ужин в Берлине.

Предполагается, что встреча лидеров "нормандского формата" по конфликту на Украине состоится 19 октября. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил посол России во Франции Александр Орлов в эфире радиостанции Europe1, отметив, что инициатором ужина стала именно Ангела Меркель.

В минувший понедельник помощник президента России Юрий Ушаков уже заявлял, что встреча лидеров "нормандской четверки" по Украине пройдет 19 октября.

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