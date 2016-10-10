В понедельник, 10 октября, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" в настоящий момент активно продолжается.

Как уточинили в Кремле, подготовка встречи политиков, в рамках которой будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине, идет полным ходом, однако точные ее сроки пока не установлены. Песков заметил, что в скором времени будет предоставленя вся информация о возможных сроках проведения беседы "нормандской четверки", передает сегодня утром ТАСС.

Напомним, поледний раз подобная встреча на уровне министров состоялась в Берлине в начале мая текущего года.

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