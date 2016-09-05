В ближайшие недели состоится встреча в нормандском формате

Президент Франции Франсуа Олланд в понедельник анонсировал очередную встречу в нормандском формате.

Предполагается, что члены "нормандской четверки" встретятся в ближайшие несколько недель. Как сообщил Олланд на своей страничке в социальной сети Facebook, договоренность о саммите Франции, Германии, России и Украины уже достигнута.

Напомним, ранее стало известно, что французский лидер хочет в рамках встречи со своим коллегой из России Владимиром Путиным обсудить ситуацию на Украине и взаимодействие в "нормандском формате". Кроме того, в ходе переговоров будет обсуждаться Сирия.

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