Шойгу подвел итоги первого года операции РФ в Сирии

Итогом операции России в Сирии министр обороны Сергей Шойгу считает стабилизацию ситуации в Сирии, освобождение части её территории от группировок террористов, а также начало работы по примирению сторон.

Кроме того, Российская Армия получила драгоценный опыт практического применения новейших видов ракет большой дальности с надводных кораблей и подводных лодок, а также самолётов. Отечественное вооружение хорошо проявило себя в непростых условиях чужой страны, заставив задуматься «партнёров» из НАТО. Приобретённый боевой опыт будет учитываться при доработке и эксплуатации военной техники, а также разработке нового оружия.

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