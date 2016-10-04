Сирийский контингент вооруженных сил РФ получил С-300

Стало известно, что в Сирию доставлена батарея зенитно-ракетного комплекса С-300. Эту информацию предоставил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Западные СМИ продолжают обсуждать факт отправки зенитно-ракетного комплекса последнего поколения в Сирию. Такое вооружение решает задачи оборонительного характера. Например, оно может обезопасить военно морскую базу от атаки с воздуха.

Официальный представитель ВС РФ выражает недоумение, почему размещение оборонительного комплекса вызвало такой переполох. К тому же, как утверждает генерал-майор, комплекс еще не развернут.

Комплекс С-300 ВМ может одновременно поражать до 24 воздушных или 16 баллистических целей в различных сочетаниях. Максимальная дальность стрельбы поражаемых баллистических ракет средней дальности, 2500 км.

Стоит упомянуть, что система ПВО С-300 ВМ имеет рекордное время развертывания – 6 минут.

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