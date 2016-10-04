Минобороны РФ: Закончено наземное тестирование летающего лазерного комплекса

Закончена работа по модернизации его технических характеристик. Начата полётная программа. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Здесь говорить пока многое нельзя» - отметил Юрий Борисов, но уточнил, что модификация оборудования комплекса носила глобальный характер, в результате которого тактико-технические характеристики (ТТХ) были значительно улучшены. Наземные и лётные эксперименты показали, что решения по модернизации были правильными.

Разумеется, никто, кроме военных, не знает ТТХ комплекса, но мы можем сделать несколько предположений. На сегодняшний день мощность лазеров, которыми можно оснастить комплекс, ограничивает их боевое применение. Прежде всего, они могут быть использованы для внесения помех в наводящую оптику ракетного и высокоточного вооружения противника. Кроме того, лазеры смогу препятствовать космическому наблюдению.

Впрочем, ВПК мог осуществить технический прорыв, о котором широкой публике ещё неизвестно. В этом случае мы сможем увидеть боевые лазеры, подавляющие бронетехнику противника не в далекой-далёкой галактике, а на одном из Российских полигонов на демонстрации вооружения.

Читайте также:

Российская армия приняла на вооружение боевые лазеры

Световой меч смерти