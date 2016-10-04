Президент Филиппин - Обаме: Отправляйся в ад!

Филиппинский президент снова «жжет глаголом»: в ответ на критику США по поводу борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Родриго Дутерте в ярости посоветовал Барку Обаме «убраться в чистилище».

Родриго даже подробный адрес американскому лидеру указал: «убираться в чистилище, потому что в преисподней и без того тесно», передает слова филиппинского лидера ТАСС.

При этом Дутерте отдавал себе отчет, что выражается излишне прямолинейно, но подчеркнул, что извиняться ни перед Брюсселем, ни перед Вашингтоном за крепость своих слов он не будет. Филиппинского лидера возмутило то, что руководство Соединенных Штатов и Евросоюза считают возможным вмешиваться во внутренние дела его страны.

Соединенные Штаты, как и Евросоюз, считают недопустимыми полицейские операции на Филиппинах, в ходе которых за несколько месяцев в стране погибло более трех тыс. человек.