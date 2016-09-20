Украинская прокуратура хочет признать выборы в Крыму нелегитимными

Украинские власти создали Прокуратуру Автономной Республики Крым, и этот орган возбудил уголовное дело в связи с проведенными 18 сентября на полуострове выборами в Государственную Думу России.

Украинская прокуратура настаивает на том, что выборы на территории Крыма легитимными быть не могут, так как само присоединение Крыма к России «не было законным», а стало быть, и избранные депутаты в российский парламент вошли «незаконно».

Дело возбуждено по 110-й статье УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны»). Наказание за нарушение данной статьи – до 10 лет тюрьмы. Кого собралась сажать в тюрьму украинская прокуратура, если Крым вошел в состав России по итогам всеобщего голосования, непонятно.

Во вторник Верховная Рада приняла заявление о непризнании результатов выборов в Госдуму. В середине сентября в Киеве заявляли, что Москва должна отказаться от проведения голосования в Крыму, так как это «украинская территория».

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября. Республика Крым и город федерального значения Севастополь теперь будут представлены в нижней палате российского парламента.