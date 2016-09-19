Все самое интересное о российских выборах в Украине

Поход на выборы в Государственную думу Российской федерации для россиян, живущих в Украине, стал настоящим испытанием – своеобразным вызовом. О том, что без провокаций не обойдется, было понятно задолго до дня выборов – фактически об этом на весь мир заявил президент Украины Петр Порошенко. Напомним, за неделю до выборов в Госдуму Порошенко дал распоряжение Министру иностранных дел Павлу Климкину известить главу МИД России Сергея Лаврова о невозможности проведения российских выборов на территории Украины. Впрочем, это было только началом…

Конечно, заявление Порошенко о запрете выборов – не более чем сотрясание воздуха – нет у украинского президента таких полномочий. Ведь территория загранучреждений МИД РФ - часть России. Кроме того, это противоречит демократическим и дипломатическим стандартам, ведь дипломатические отношения между Россией и Украиной до сих пор не прекращены.

Поэтому в России, хоть и обратили внимание на заявление президента, но особого значения ему не предали. Первый зампред Центризбиркома Украины Андрей Магера заявил, чтоУкраина никоим образом не сможет помешать голосованию 18 сентября в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Максимум, который она способна извлечь из данной ситуации - аргументировать требование о невозобновлении права российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы участвовать в ее заседаниях из-за участия в выборах населения «незаконно оккупированных украинских территорий» (крымчан).

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не собирается обсуждать «электоральный процесс на своей территории ни с какой страной».

Впрочем, в Украине поспешили объясниться – мол, выборы никто и не думал запрещать, а речь в заявлении шла только о территории Крымского полуострова.

Однако заявление Порошенко стало для украинских националистов сигналом – фактически призывом к действию – в ночь с пятницы на субботу здание посольства России в Киеве было обстреляно из салютной установки.

Тогда группа из 15 молодых людей в масках с плакатом «Русские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк — завтра будут «грады»!» зажгли несколько файеров. Некоторые из активистов оказались участниками националистической молодежной организации С14 (Сич).

Пришедшие скандировали лозунг «Русские свиньи, ваших выборов в Украине не будет!». По окончанию акции молодые люди выпустили фейерверк в задние посольства и зажгли дымовую шашку. Вскоре неизвестные разошлись.

После случившегося Посольство России в Киеве направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста.

«В связи с ночным нападением посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста с требованием расследовать инцидент и обеспечить безопасность российской дипмиссии», - говорится в сообщении.

Реакцию на Ноту в Украине можно назвать практически нулевой - несмотря на инцидент, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правоохранители будут работать в штатном режиме возле российских дипломатических представительств в день выборов в Госдуму РФ.

Так что провокации и столкновения у стен российских дипломатических зданий в Украине в день выборов были вполне ожидаемы.

Итак, как же проходили выборы в Государственную думу Российской федерации в Украине.

Львов. Здесь выборы «прошли» наиболее спокойно, поскольку они просто-напросто так и не состоялись. В день выборов в Государственную Думу России Генеральное консульство РФ во Львове не открылось для голосования.

Как сообщает «Укринформ», охранники у здания представительства РФ отказались сказать, пришел ли на работу руководитель диппредставительства. По их словам, в учреждении сегодня выходной день. Голосовать в консульство не пришел ни один избиратель.

Харьков. Еще один город, где голосование прошло без инцидентов, в том числе благодаря работе правоохранительных органов.

«Для обеспечения общественного порядка на ул. Максимилиановской несли службу 500 работников ГУНП в Харьковской области и 200 военнослужащих Нацгвардии. Каких-либо конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка не было», - отметили в полиции.

Полиция дежурила у здания до окончания подсчета и вывоза урн с бюллетенями.

Одесса. А вот в Одессе утро у здания представительства началось с протестных акций. Представители ультрарадикальной организации «Правый сектор» (запрещено в РФ) попытались препятствовать проходу граждан России в здание консульства. В итоге между полицией и активистами произошли столкновения – несколько человек были задержаны.

По итогам дня голосования в отношении шестерых человек составлены административные материалы за совершение мелкого хулиганства. Они приходили под российское консульство дважды, оба раза устраивая потасовки с правоохранителями.

В Одессе протестующие использовали в ходе акций плакаты - «Русские, водка закончилась. Уходите!», «Оккупантам тут не рады» и прочее.

Киев. Российское посольство в украинской столице было готово к провокациям. К 18 сентября окна здания диппредставительства были закрыты металлическими жалюзи, территория обнесена колючей проволокой, а охрану обеспечивало около 300 сотрудников национальной гвардии Украины.

Меры безопасности были предприняты не зря – буквально через несколько часов после начала голосования к зданию посольства начали подтягиваться активисты – протестующие оцепили здание и не пропускали граждан, желающих проголосовать ко входу. Несколько человек попытались сломать забор вокруг посольства.

Отметим, что среди протестующих обнаружился депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко.

Активисты по громкоговорителю называли пришедших россиян причастными к преступлениям против Украины, а также развернули транспарант, на котором было написано: «Смерть России». Несколько человек пронесли чучело в маске Путина. Дело дошло и до применения силы. Одного россиянина, который пришел на участок, избили, в другого – бросили яйцо.

К концу дня правоохранители задержали четырех человек, которых после составления админпротокола сразу же отпустили. Активисты начали расходиться только около 18:00 – «блокаду» они сняли после сожжения российского флага.

Донбасс. Интересная ситуация сложилась и в непризнанных республиках Украины. Избирательных участков для выборов в Госдуму Российской федерации для граждан России на Донбассе не было вовсе.

Как стало известно «Газете.ру», решение об этом было принято еще в августе. «Организовывать голосование, чтобы журналисты и наблюдатели фиксировали очереди из россиян и говорили потом: «Посмотрите, сколько их тут!» — было сочтено нецелесообразным», — сообщил источник в правительстве одной из самопровозглашенных республик.

Неудивительно, что явка на выборах в ГД в Украине была рекордно низкой. Из 80 тысяч граждан РФ, проживающих в Украине, на выборы пришли 369 человек. Из них в Киеве — 155 человек, Львове — 38, Одессе — 120, Харькове — 56.

В глазах мирового сообщества Украина выставила себя на этих выборах далеко не в лучшем свете. И хотя ее призыв к европейским государствам о непризнании российских выборов легитимными и без того не получил особого отклика, действия радикалов у дипломатических зданий РФ 18 сентября могут еще и сильно осложнить процесс евроинтеграции страны.

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