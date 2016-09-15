Порошенко поблагодарил ЕС за продление антироссийских санкций

Очередную благодарность выразил в Twitter чиновникам Евросоюза украинский президент Порошенко по поводу санкций в отношении России. ЕС принял решение продлить их до марта 2017 года для 146 россиян и 37 юрлиц.

Их средства в европейских банках будут заморожены, а въезд запрещён в связи с действиями, «направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Среди наказанных таким образом российские, в том числе крымские должностные лица и депутаты, руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также ряда предприятий.

Кроме того, до следующего года действуют санкции против секторов экономики России и Крыма, продленные в июле. А Украина объявила и свой собственный санкционный список, включающий гораздо больше фамилий и названий, и даже запрет на некоторую кинопродукцию.

Как известно, в ответ Россия ввела продовольственное эмбарго на ряд европейских товаров, начав политику импортозамещения. Это вызвало критику Запада по поводу нарушения условий ВТО, но поддержку и понимание многих политических сил внутри страны.

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