Евросоюз продлил санкции в отношении граждан РФ

В четверг, 15 сентября, стало известно, что Евросоюз принял решение продлить санкции против 146 граждан РФ и Украины и 37 организаций, которые зарегистрированы на территории этих двух стран.

В официальном сообщении на сайте Совета Евросоюза уточняется, что санкции решено продлить до 15 марта 2017 года. В заявлении также отмечается, что данные меры, подразумевающие замораживание активов, а также запрет на въезд в ЕС, были введены в 2014 году в связи с рядом действий, которые были направлены против "территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

В предыдущий раз действие ограничительных мер было продлено Брюсселем в марте текущего года.

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