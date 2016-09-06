ИноСМИ: Путин съездил на саммит зря

В целом неудачным считает иностранная пресса участие Владимира Путина в саммите G20 в китайском Ханчжоу. Вопреки заявлениям, российскому президенту не удалось улучшить отношения ни с одной из западных держав.

Попытки перезагрузить отношения с новым британским премьером провалились, считает The Times. Тереза Мэй негативно отозвалась о роли России в Сирии, потребовав пустить туда конвои с гуманитарной помощью. Никакого послабления по санкциям Британия допустить по-прежнему не собирается.

Газета The Guardian назвала провальными переговоры Путина с Обамой по Сирии. Стоило сирийской армии возобновить захват Алеппо, как госсекретарь Джон Керри отменил встречу с министром Сергеем Лавровым. Стороны так и не могут договориться о статусе группировок – какие считать террористами, а какие – вменяемой оппозицией.

Президент Франции Олланд заявил о скорой новой встрече в «нормандском формате», однако пресс-секретарь Путина Владимир Песков не смог сказать, насколько скоро Россия будет готова вернуться к совместным обсуждениям.

Впрочем, ИноСМИ утверждают, что встреча выдалась неудачной не только для президента РФ. Отношения США и Китая ухудшаются, что выразилось даже в бесцеремонности китайских спецслужб по отношению к американским журналистам. Да и самого президента принимали прохладно, не как представителя мировой сверхдержавы, считает The Washington Post. В целом, ситуация в Восточно-азиатском регионе может оказаться одной из главных проблем, с которой столкнется преемник Обамы.

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