Обама и Путин встретились в рамках саммита G20

В рамках саммита "Большой двадцатки" началась двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Бараком Обамой.

В переговорах также участвуют дипломаты РФ и США - Сергей Лавров и Джон Керри. Кроме того, с российской стороны на встрече президентов присутствуют помощник главы России Юрий Ушаков и замглавы администрации Кремля, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Согласно данным ТАСС, встреча политиков проходит в одном из залов Международного выставочного центра китайского города Ханчжоу, который принимает саммит G20. Прессу на мероприятие не пустили.

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