Обама, Олланд и Меркель обсуждают ситуацию на Украине

На полях саммита "Большой двадцатки" в китайском городе Ханчжоу в понедельник проходит встреча лидера США Барака Обамы, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также президента Франции Франсуа Олланда.

Согласно информации агентства Reuters, Обама, Меркель и Олланд в рамках саммита G20 обсуждают ситуацию, которая сложилась на Украине. Данных о том, в каком именно ключе обсуждается эта тема, пока не поступало.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Барак Обама намерены провести важный разговор на полях саммита "Большой двадцатки" в понедельник, 5 сентября.

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