Путин рассказал о будущем российском лидере

В понедельник, 5 сентября, президент России Владимир Путин рассказал, каким видит будущего лидера страны.

По мнению политика, глава государства должен быть достаточно молодым, но зрелым человеком. Путин напомнил, что уже в сентябре состоятся парламентские выборы, результат которых еще предстоит увидеть. Как считает президент РФ, следует работать и добиваться реализации поставленных задач, передает ТАСС.

В зависимости от решения ряда вопросов власти будут обсуждать, каким именно образом следует организовать президентские выборы в 2018 году, а также, кто должен будет принять участие в кампании.

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