Песков рассказал, как прошла встреча Путина и Обамы

В понедельник, 5 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как прошла сегодняшняя долгожданная встреча между Владимиром Путиным и президентом США Бараком Обамой.

Встреча, согласно данным Дмитрия Пескова, проходила дольше, чем планировалась изначально. "Немного задержались", - передает РИА "Новости" слова пресс-секретаря российского лидера. Отмечается, что Путин и Обама довольно детально обсудили Сирию и ситуацию на Украине. Песков подчеркнул, что после официальной встречи политики переговорили с глазу на глаз.

Уточняется, что долгожданная беседа прошла "хорошо" и дальнейшая работа в этом позитивном ключе непременно будет продолжена.

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