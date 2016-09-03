Владимир Путин прибыл в Китай, где примет участие в саммите G20

Президент России Владимир Путин прилетел сегодня в китайский Ханчжоу из Владивостока для участия в саммите G20. Свой визит глава государства начнет с двусторонних встреч. Путин пробудет в КНР три дня.

У Владимира Путина ожидаются переговоры с лидерами Аргентины, Турции, Египта, Франции, Германии и других стран. В преддверии саммита президент РФ также примет участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС.

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