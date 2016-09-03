Путин назвал условие для решения территориального спора с Японией

Президент России Владимир Путин высказал свое мнение относительно территориального спора с Японией, заявив о том единственном необходимом условии, при котором дискуссионный вопрос может быть решен.

Российский лидер подчеркнул, что прошлое не должно мешать развиваться российско-японским отношениям в будущем. Для того чтобы решить территориальные и иные вопросы, должна быть очень высокая степень доверия. Только в этом случае ни одна из сторон не будет чувствовать своего проигрыша в решении спора.

По мнению президента России, партнерство стран является естественным положением вещей, и развитие торгово-экономических связей должно стать основой для будущих взаимоотношений. По словам Владимира Путина, не должны быть упущены возможности для решения всех спорных вопросов.

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