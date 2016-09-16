Владимир Путин: хакеров осуждаем, но с WADA надо разобраться

Президент России Владимир Путин на заседании саммита СНГ в Бишкеке заявил, что Россия действия хакеров, взломавших базу данных Всемирного антидопингового агентства, не поддерживает, но вопросы к WADA появились…

То, что хакеры делают, Россия осуждает, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, - и прежде всего –спортивной, - передает «Росбалт» позицию Путина. Глава государства отметил, что к Всемирному антидопинговому агентству есть теперь очень много вопросов. Когда «как бы здоровые спортсмены» принимают легально препараты, которые другим принимать запрещают и даже по подозрению в приеме этих препаратов отстраняют их от Паралимпийских игр – в этом надо тщательно разобраться.

Напомним, российская сборная паралимпийцев не была допущена на Игры в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала.

13 сентября Хакеры Fancy Bear распространили информацию о том, что WADA закрывало глаза на прием допинга титулованными спортсменами из США.