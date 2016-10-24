Москву завалит снегом

Наступление зимы в столице прогнозируют уже в середине этой недели. По сообщению синоптиков, антициклон сместится и уступит свое место атлантическому циклону, который принесет дожди и мокрый снег.

Особенно сильный снегопад обещают в ночь на 27 октября. И не исключено, что первый снег, как это обычно бывает, быстро не растает, сообщает rg.ru.

В связи с этим, синоптики предостерегают всех автомобилистов поспешить со сменой резины, так как ночью и утром возможна гололедица. А вот днем температура по-прежнему останется плюсовой. Правда, столбик термометра не поднимется выше отметки в 3-4 градуса со знаком плюс.