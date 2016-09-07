Рейсы всех поездов отменены на Сахалине

Власти Сахалина приняли решение временно приостановить движение поездов.

Данная мера была введена в связи с проходящим циклоном, сообщил пресс-секретарь Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги Сергей Дащинский. Как уточняет "Газета.Ru", в настоящий момент специалисты проводят обследования путей, поскольку на прошлой неделе из-за размыва и схода селей там была зафиксирована деформация.

Вероятно, что 15.00 по местному времени мероприятия завершатся и решение о возобновлении движения поездов дальнего следования на Сахалине будет принято.

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